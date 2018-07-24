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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:28 م
خالد صلاح
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إيطاليا ترسل طائرتين للمساعدة فى إخماد حرائق الغابات باليونان

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:20 م
إيطاليا ترسل طائرتين للمساعدة فى إخماد حرائق الغابات باليونان حرائق غابات - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إرسال طائرتين برمائيتين للمساعدة فى إخماد حرائق الغابات المشتعلة فى اليونان، وأسفرت حتى الآن عن مصرع 60 شخصا على الأقل وإصابة 170 آخرين.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، عن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، قوله، فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "إيطاليا تساند اليونان، وتعازينا لأولئك الذين لقوا حتفهم".

وكانت اليونان طلبت المساعدة الدولية عبر الاتحاد الأوروبى فى التعامل مع الحرائق التى تجتاح البلاد وتسببت فى إجلاء المئات من السكان وإحراق المنازل وتعد الأسوأ فى البلاد منذ ما يقرب من 10 سنوات.


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