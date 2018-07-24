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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:23 م
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إطلاق اسم الشهيد نقيب خالد إبراهيم سليمان على مدرسة بالشرقية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:54 م
إطلاق اسم الشهيد نقيب خالد إبراهيم سليمان على مدرسة بالشرقية محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، قراراً بإطلاق اسم الشهيد خالد إبراهيم محمد سليمان على المدرسة الثانوية المشتركة بالعصايد التابعة للإدارة التعليمية بديرب نجم ، و الذي استشهد مؤخرا خلال تادية واجبة الوطني بالعريش.

وأضاف محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

و ذكر بيان أن أسرة الشهيد كانت قد تقدمت بطلب لمكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على المدرسة الثانوية المشتركة بالعصايد التابعة لإدارة التعليمية بديرب نجم وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم وموافقة مجلس أمناء المدرسة الثانوية المشتركة بالعصايد أصدر المحافظ قراراً بإطلاق إسم الشهيد خالد إبراهيم محمد سليمان على مدرسة الثانوية المشتركة بالعصايد بديرب نجم.

 


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