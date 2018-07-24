إصابة 6 بطلقات نارية من بينهم طفل فى مشاجرة بالأسلحة بـ"جرجا سوهاج"

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى منذ قليل 6 مصابين بطلقات نارية فى مشاجرة بناحية قرية الزواتنة دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، من بينهم طفل فى الثالثة من العمر، مصاب بثلاث طلقات نارية، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مكان المشاجرة.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الزواتنة دائرة مركز جرجا ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية بوجود مشاجرة بناحية قرية الزواتنه دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم استخدام الأسلحة النارية فيها ونتج عن المشاجرة إصابة يوسف محمد يوسف، 20 عاما، بطلق خرطوش بالظهر، وبكر أحمد يونس 25 عاما، طلق نارى بالقدم، وحليمة عبد الله السيد كدمات وسحجات، ‘ثر التعدى بالضرب بشومة، ومحمد يوسف عمران، طفل 3 سنوات، مصاب بطلق نارى بالبطن وآخر بالساق وطلق خرطوش، وأمال أبوالنجا إبراهيم 50 عاما مصابة بطلق نارى بالفخذ، وياسمين سيد يوسف 21 عاما طلق نارى بالفخذ، وتم تحويل الحالات لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.