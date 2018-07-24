إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة داخل قطار بالمنوفية نتيجة جذب مكابح الهواء وتوقفه

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة داخل قطار القاهرة- منوف بمحافظة المنوفية وذلك بمحطة قطار شطانوف، بينهم عاملين بالقطار بسبب قيام شخص بجذب مكابح الهواء مما أدى إلى توقف القطار، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون العام باستقبالها كلاً من " م .م. ع. " 28 عامل مصاباً بكدمة بالذراع الأيسر وسحجات بالوجه، و" ا .م. ا" 32 عاما عامل مصاباً بجرح قطعي بالوجه والشفة، و" س. ا. ع. " 38 عاما عامل مصاباً بكدمة باليد اليمني .

وبسؤال الأول والثانى، أكدا أنهما أثناء قيامهما بأداء عملهما بالقطار رقم " 549 " [ القاهرة – طنطا ] بمحطة كفر صراوة، قام الثالث بالتعدى عليهما بالضرب حال تدخلهما لفض مشاجرة بينه وبين أحد الركاب وأحدث إصابتهما، وأضافا بقيامه بجذب مكابح الهواء الخاصة بالقطار مما أدى إلى توقفه بمحطة شطانوف.

وأصلح المختصون العطل وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها، ونجم عن ذلك تجاوز القطار لمدة 35 دقيقة، وبسؤال الثالث أنكر ما نسب إليه واتهم الأول والثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26519 جنح مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة .