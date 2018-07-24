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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:32 م
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إصابة شخصين بجروح فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالغربية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:00 م
إصابة شخصين بجروح فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شهدت قرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية إصابة 2بجروح وكدمات فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، ونقل المصابين لمستشفى سمنود لإسعافهم.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود باستقبال مستشفى سمنود كل من أحمد ع ع ال  29 سنة عامل، مصاب بجرح نافذ بالصدر، أحمد ع ع ا 45 سنة حاصل على دبلوم تجارة مصاب بكدمه بالبطن.

 

وتوصلت تحريات الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود بإشراف اللواء اللواء أيمن لقيه مدير المباحث الجنائية نشوب مشاجرة بين المجنى عليهما والمتهم تامر ر ع 37 سنة عامل بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

 


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