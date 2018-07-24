إصابة شاب بطلق ناري خلال اللهو بسلاحه بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب شاب بطلق نارى خلال اللهو بسلاح شخصى فى مدينة إسنا جنوبى الأقصر، فتم نقله لمستشفى إسنا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بإصابة شاب يدعى "ج.م.ع" 20 سنة، بطلق نارى بالخطأ خلال اللهو بسلاحه الشخصي، وأصيب بجرح فى البطن أسفل القفص الصدرى بعمق 4 سم، وبسؤال شقيقه أكد أنه أثناء قيام شقيقه بالعبث بسلاح نارى فرد روسى محلى الصنع، خرجت الطلقة من السلاح، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 8654 إدارى مركز شرطة إسنا، وتولت النيابة العامة التحقيق.