إسبانيا تنقذ نحو 500 مهاجر فى يوم واحد

أ ف ب

أعلنت أجهزة الإنقاذ الإسبانية الثلاثاء أنها أسعفت فى يوم واحد فى البحر المتوسط نحو 500 مهاجر كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإسبانية مستخدمين 30 زورقا.

وقالت الأجهزة عبر تويتر إنه تم انقاذ 484 شخصا فى مضيق جبل طارق وبحر البوران الذى يفصل بين اسبانيا والمغرب.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية فى 18 يوليو أن 18 الفا و653 مهاجرا وصلوا إلى إسبانيا من طريق البحر منذ بداية العام.

ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من أفريقيا جنوب الصحراء وخصوصا من غينيا ومالى وموريتانيا والمغرب.

وهذا العام، قضى 294 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى اسبانيا من اصل 1498 شخصا قضوا فى البحر المتوسط، بحسب المنظمة.

ومنتصف يونيو، وافقت مدريد على استقبال 630 مهاجرا وصلوا على متن ثلاث سفن بينها السفينة اكواريوس، بعدما رفضت ايطاليا ومالطا استقبالهم.

وفى الرابع من يوليو، رست سفينة لمنظمة "اوبن ارمز" الاسبانية فى برشلونة مع ستين مهاجرا كانوا اتوا من ليبيا بعدما رفضت ايطاليا استقبالهم.