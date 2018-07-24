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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:01 م
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إحالة 96 من العاملين بالمصالح الحكومية بالمحلة للنيابة الإدارية لتركهم العمل

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:05 م
إحالة 96 من العاملين بالمصالح الحكومية بالمحلة للنيابة الإدارية لتركهم العمل المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى
الغربية – مصطفى عادل
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أحال المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى بمحافظة الغربية، 96 من العاملين بالوحدات الصحية والاجتماعية والجمعية الزراعية بقرية السجاعية، ومكتب صحة رابع المحلة، وذلك للنيابة الإدارية لتركهم العمل.

 

جاء ذلك خلال جولة رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، التي قام بها اليوم الثلاثاء لتفقد سير العمل بالمصالح الحكومية، حيث تفقد سير العمل بالوحدات الصحية والجمعية الزراعية والشئون الاجتماعية بقرية السجاعية، ومكتب صحة رابع المحلة وتبين ترك 96 من العاملين بهذه المكاتب، للعمل ومنهم 22 طبيبا، فقرر إحالته للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.


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