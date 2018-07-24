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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:57 م
خالد صلاح
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إجلاء الآلاف وإلغاء وتأجيل رحلات جوية بسبب الطقس السيئ فى الصين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:21 م
إجلاء الآلاف وإلغاء وتأجيل رحلات جوية بسبب الطقس السيئ فى الصين الإعصار أمبيل يصل الصين
بكين(أ ش أ)
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أجلت السلطات المحلية فى الصين نحو 18 ألف شخص مع إغلاق عشرات المقاصد السياحية فى العاصمة (بكين)، فيما ألغت وأرجأت سلطات مطار "تيانجين بينهاى الدولى" بمدينة تيانجين المجاورة نحو 50 رحلة جوية بسبب موجة الطقس السىء التى تضرب المنطقة حاليا.

وذكرت سلطات مكافحة الفيضانات فى مدينة بكين أن أمطارا غزيرة هطلت على المدينة ومناطق مجاورة اليوم الثلاثاء، بسبب إعصار أمبيل، مما أدى إلى تأخر الرحلات الجوية وإجلاء أعداد كبيرة من الناس، مشيرة إلى أن تحذيرا من الدرجة الثالثة (اللون الأصفر) صدر بشأن الأمطار الغزيرة صباح اليوم.

وأشارت السلطات إلى أنه تم إجلاء ما يزيد على 18171 شخصا وإغلاق 165 مقصدا سياحيا فى العاصمة، لافتة إلى حدوث فيضانات فى مناطق عديدة، ما دفع لإرسال طاقم خدمات طواريء لشفط المياه ووضع إشارات تحذير على الطرق وقطاعات النهر الخطيرة والقيام بدوريات فى المناطق المنخفضة.

وفى بلدية تيانجين المجاورة للعاصمة، أدى المطر الغزير إلى حدوث فيضان شديد فى قطاعات عديدة من الطرق، مع إلغاء 19 رحلة جوية وتأجيل 30 رحلة جوية فى مطار "تيانجين بينهاى الدولى".

ولدى الصين نظام تحذير من الطقس مشفر بأربعة ألوان، حيث يمثل اللون الأحمر الدرجة الأكثر خطورة ويأتى بعده اللون البرتقالى ثم الأصفر والأزرق.

 


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