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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:28 م
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أهم 10 بوستات.. برشلونة يحتفل بمرور 10 سنوات على ارتداء ميسي قميص البارسا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. برشلونة يحتفل بمرور 10 سنوات على ارتداء ميسي قميص البارسا ميسى يرتدى قميص برشلونة
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الثلاثاء نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
 

1. عمرو أديب يتساءل: ليه محدش فكر احنا مبهورين بـ"كيكى" ليه؟

عمرو أديب
عمرو أديب

 

2. برشلونة يحتفل بمرور 10 سنوات على ارتداء ميسى قميص البارسا

 

 

 

3. راغب علامة يطرح برومو كليب "يلا حبيبى" عبر "إنستجرام"

 

 

 

4. فيديو.. أحدث نسخة لتحدى kiki على قصيدة "أيوة بغير" لهشام الجخ

 

 

5. عمرو سعد: لن أنسى فضل كل من ساعدنى فى مسيرتى الفنية الصعبة فى بدايتها

عمرو سعد
عمرو سعد

 

6. إليسا تشوق جمهورها: يوم واحد على طرح ألبومى

اليسا
اليسا

 

7. فيديو.. سما المصرى تشارك فى تحدى كيكى بالجلابية

 

 

 

8. نادية الجندى صغيرة على الحب فى أحدث إطلالاتها الصيفية

الفنانة نادية الجندى
الفنانة نادية الجندى

 

الممثلة نادية الجندى
الممثلة نادية الجندى

 

نادية الجندى
نادية الجندى
 

9. سفير فرنسا بالقاهرة: الحكومة الإلكترونية أحد المشاريع المنتظرة بين البلدين

السفير الفرنسى بالقاهرة
السفير الفرنسى بالقاهرة
 

10. محمد صلاح يتدرب فى "الجيم" استعداد لمانشستر سيتى.. فيديو

 


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