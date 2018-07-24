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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:52 م
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أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالخانكة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:04 م
أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالخانكة مشاجرة
القليوبية نيفين طه
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سيطرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على مشاجرة نشبت بين عائلتين فى منطقة سرياقوس بالخانكة، بسبب أولوية المرور فى الشارع.

 أسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة أخر بطلق نارى، وجري نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتي "سالطوح"، و"ابوزيد" فى سرياقوس ووجود جثة ومصاب. 

 جري إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، فانتقلت قوة من مركز الخانكة، وتم السيطرة على الأطراف المتشاجرة، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتى "سالطوح" و "ابوزيد"، إثر قيام اثنين من عائلة "سالطوح" بالسير بدراجة نارية فى الطريق فاصطدما بدارجة نارية أخرى يقودها شخص من عائلة "ابو زيد"، فنشبت بينهم مشاجرة قام على اثرها قيام كل طرف بالإستعانة بعائلته، ونشبت مشاجرة بالشوم، فقام أحد أفراد عائلة "سالطوح" بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته فلقى شخص من العائلة الثانية مصرعه وأصيبا آخر. 

 جري السيطرة على الأطراف وألقى القبض على المتهم، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

 

 

 


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