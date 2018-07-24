أمن الجيزة يواصل حملات ضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط 47 قضية سلاح ناري ومواد مخدرة،وتنفيذ 215 حكم قضائي.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 53 قضية تموينية، ضبط بها كميات من الدواجن المجمدة واللحوم مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط بائعين بحوزتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

واستهدفت الحملة قطاعي شمال وجنوب المحافظة، وبولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية بالهرم، ومحيط محطات المترو، حيث تم إزالة 530 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.