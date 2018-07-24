أمر بضبط برلمانى عراقى سابق متهم بعلاقته بتنظيم داعش

أ ش أ

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر ضبط وإحضار للنائب البرلمانى السابق سليم شوشكى لاتهامه بصلته القريبة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مذكرة إلقاء القبض صدرت بحق النائب السابق بالبرلمان العراقى عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم شوشكى، مؤكدا أن المذكرة صدرت لوجود معلومات مؤكدة لصلة شوشكى بتنظيم داعش.

يشار إلى أن شوشكى كان نائبا عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، وتولى منصبه خلال الدورة التشريعية الماضية من عام 2014 إلى 2018، كما أنه كان عضوا فى لجنة الأوقاف النيابية.