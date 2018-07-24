أردوغان يواصل تدمير مسعود أوزيل.. ويؤكد: لقى معاملة عنصرية

رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن المعاملة التى لاقاها لاعب كرة القدم الالمانى مسعود أوزيل غير مقبولة عقب اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا.

وأضاف إردوغان للصحفيين فى البرلمان "مثل هذه المعاملة التي لاقاها شاب قدم كل ما لديه للمنتخب الالمانى وذلك بسبب معتقداته الدينية..غير مقبولة".

وأشار إردوغان إلى أنه تحدث إلى أوزيل مساء أمس الاثنين مؤكدا أن منتقدى أوزيل "لم يرق لهم" الصورة التى التقطت لنجم كروى مع إردوغان ما استدعى توجيه انتقادات للاعب قبل نهائيات كأس العالم في روسيا.