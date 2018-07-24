video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان يواصل تدمير مسعود أوزيل.. ويؤكد: لقى معاملة عنصرية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:42 م
أردوغان يواصل تدمير مسعود أوزيل.. ويؤكد: لقى معاملة عنصرية أردوغان
رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن المعاملة التى لاقاها لاعب كرة القدم الالمانى مسعود أوزيل غير مقبولة عقب اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا.

وأضاف إردوغان للصحفيين فى البرلمان "مثل هذه المعاملة التي لاقاها شاب قدم كل ما لديه للمنتخب الالمانى وذلك بسبب معتقداته الدينية..غير مقبولة".

وأشار إردوغان إلى أنه تحدث إلى أوزيل مساء أمس الاثنين مؤكدا أن منتقدى أوزيل "لم يرق لهم" الصورة التى التقطت لنجم كروى مع إردوغان ما استدعى توجيه انتقادات للاعب قبل نهائيات كأس العالم في روسيا. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسعود أوزيل سادس ضحايا الاعتزال الدولى فى 2018

أردوغان يقتل أحلام مسعود أوزيل.. الدكتاتور التركى يُسقط نجم ألمانيا فى بئر الخيانة.. لاعب أرسنال يعلن الاعتزال الدولى فى ربيع العمر.. وإسقاط الجنسية فى انتظار صانع ألعاب الماكينات

مسعود أوزيل يعلن اعتزاله اللعب دوليا بسبب أردوغان

أردوغان

مسعود أوزيل

منتخب ألمانيا

ألمانيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة