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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:56 م
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أب يعذب ابنه بالماء المغلى حتى الموت بالشرقية لسرقته 200 جنيه

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:00 م
أب يعذب ابنه بالماء المغلى حتى الموت بالشرقية لسرقته 200 جنيه جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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لقى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، بمدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، مصرعه على يد والده أثناء قيامه بتاديبه بسكب الماء المغلى عليه لسرقته 200 جنيه.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا باستقبال مستشفى أبو كبير العام "محمد.س.م"، 11 عامًا، جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود أثار تعذيب بجسده.

 

وتبين من التحقيقات التى قام بها الرائد رائد ربيع ريس مباحث ابوكبير، بإشراف المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، قيام والد الطفل ويدعى السيد.م" بتعذيبه بسكب الماء المغلى عليه حتى الموت، على خلفية اتهام ميكانيكى كان يعمل المجنى عليه صبى معه بسرقته لمبلغ 200 جنيه.

 

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 6120 إدارى أبو كبير، وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حسان مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية.


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