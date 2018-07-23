4 جراحات كبرى لحالات قوائم الانتظار من الجراحات الحرجة فى الدقهلية

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق من الأطباء والجراحين بمستشفى المنصورة الدولى، قاموا بإجراء أربع جراحات كبرى اليوم الاثنين، على رغم أنه يوم إجازة رسمى.

وأضاف مكى فى تصريحات صحفية، أنه تم إجراء جراحة أورام (ورم بالقولون)، كما تم إجراء ثلاث جراحات أخرى بجراحة المخ والأعصاب، وهى حالة كسر بفقرات العمود الفقرى، وحالة ترقيع لعظام الجمجمة، وحالة إزالة تجمع دموى بالمخ (حالة مزمنة)، وقد قام بمتابعة الحالات الجراحية وفريق العمل بالمستشفى لمتابعة الحالات، وتوافر كافة المستلزمات، وتذليل كل المعوقات، حيث اطمئن على المرضى بعد إجراء الجراحات، وأن العمليات تمت بنجاح، وجميع الحالات تتلقى علاج ما بعد الجراحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على أن مديرية الصحة بالدقهلية، حريصة على رفع المعاناة عن مرضى قوائم الانتظار، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة.