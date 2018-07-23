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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:57 م
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22 ألف رياضى يشاركون فى بطولة الشركات منتصف سبتمبر القادم ببورسعيد

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:47 م
22 ألف رياضى يشاركون فى بطولة الشركات منتصف سبتمبر القادم ببورسعيد جانب من الاجتماع
بورسعيد- محمد فرج
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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك أكثر من 22 ألف رياضى ورياضية يشاركون فى بطولة الشركات التى تستضيفها محافظة بورسعيد خلال منتصف سبتمبر القادم .

ولفت محافظ بورسعيد فى بيان له إلى أن 200 شركة على مستوى الجمهورية سوف يحدثون رواجا داخل الأسواق يقدر أكثر من 90 مليون جنيه مابين إقامة وتسوق فى جميع الأسواق التجارية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بقاعة المجلس التنفيذى بحضور الدكتور حسنى غندر رئيس إتحاد الشركات وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومساعد مدير الأمن والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من الأجهزة المعنية والخدمية .

ومن جانبه أكد المحافظ بانه تقرر تغيير الشكل النمطى فى حفل إفتتاح البطولة فى الأعوام السابقة داخل صالة بورسعيد الدولية وسيكون حفل الإفتتاح القادم فى ملعب الهوكى المفتوح بالمدينة الرياضية لتقديم عروض فنية ورياضية على أعلى مستوى يليق بهذا الحدث الذي يعد الأكبر من نوعة فى مصر.

ووجه المحافظ خلال الإجتماع جميع الأجهزة التنفيذية التنسيق من أجل خروج الحدث الرياضى بصورة مشرفة تليق باسم المحافظة  لكونها مسئولية مشتركة بين جميع الأحياء والمديريات والصحة والدفاع المدنى والتموين.

وأعرب المحافظ عن ثقته بأن البطولة القادمة ستكون هى الأفضل كما يتم التخطيط لها لإستقبال الزائرين والمشاركين فى البطولة.

ومن جهة أخرى وجه الدكتور حسنى غندر رئيس إتحاد الشركات الشكر إلى محافظ بورسعيد على مدى اهتمامة وحرصة الدائم على إستضافة البطولة وتوفير أفضل الأجواء لتحقيق النجاح المنشود .

 

 

 


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