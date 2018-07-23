وزير خارجية بريطانيا السابق يصف ارتفاع معدلات الجريمة ببلاده "بالفضيحة"

لندن (أ ش أ)

وصف وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون اليوم الاثنين، ارتفاع معدلات جرائم القتل فى لندن عن مدينة نيويورك " بالفضيحة"، مطالبا عمدة لندن صديق خان بتحمل المسؤولية إزاء ارتفاع معدلات جرائم القتل وخاصة باستخدام السكاكين والآلات الحادة.

وفى مقاله بصحيفة الديلى تليجراف، اتهم جونسون خان بإلقاء اللوم على الجميع إلا نفسه فى ارتفاع معدلات الجريمة فى العاصمة البريطانية، وهو ما دفع المتحدث باسم القيادى العمالى بوصف هذه الاتهامات بأنها هراء.

وطالب القيادى بحزب المحافظين بإعادة نهج "الإيقاف والتفتيش" الذى كانت تنتهجه الشرطة فى السابق، مؤكدا أن إلغاء هذا الأمر فى عام 2015 كان خطأ.

وارتفعت جرائم القتل فى إنجلترا وويلز من 533 فى عام 2013-2014 إلى 701 فى عام 2017-2018، بينما ارتفعت جرائم القتل فى لندن من 100 فى عام 2013-2014 إلى 153 جريمة قتل فى عام 2017-2018.