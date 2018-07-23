وزير خارجية اليمن: نثمن دور الإمارات المحورى فى مساندة الشعب اليمنى

إيمان حنا

بحث وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، خلال لقائه فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، اليوم الإثنين، مع وزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان الجابر، والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية (ادنوك)، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فى حضور سفير اليمن فى أبو ظبى فهد المنهالى.

وناقش اللقاء سُبل تعزيز وتطوير العلاقات والأواصر الأخوية والروابط التاريخية المتميزة بين الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن اليمانى دور الإمارات المحورى فى تحالف دعم الشرعية باليمن والتضحيات التى قدمها أبناء الإمارات نصرة لأشقائهم فى اليمن.

ولفت الوزير اليمانى، إلى أهمية خلق تنسيق مشترك بين البلدين الشقيقين لإنجاح المهمة المشتركة المتمثلة بتحقيق النصر فى اليمن واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء السبب الأساسى للكارثة الإنسانية هناك والمتمثل بالانقلاب الحوثى على السلطة الشرعية بدعم من إيران.

ومن جانبه، أكد الوزير الجابر، على تلاحم وتعاضد الشعبين والقيادتين اليمنية والإماراتية ووحدة أهدافهما واستعداد الإمارات الدائم لتقديم الدعم والمساندة لليمن.