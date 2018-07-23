video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية اليمن: نثمن دور الإمارات المحورى فى مساندة الشعب اليمنى

الإثنين، 23 يوليه 2018 06:51 م
وزير خارجية اليمن: نثمن دور الإمارات المحورى فى مساندة الشعب اليمنى اليمانى والجابر
إيمان حنا
إضافة تعليق

بحث وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، خلال لقائه فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، اليوم الإثنين، مع وزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان الجابر، والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية (ادنوك)، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فى حضور سفير اليمن فى أبو ظبى فهد المنهالى.

وناقش اللقاء سُبل تعزيز وتطوير العلاقات والأواصر الأخوية والروابط التاريخية المتميزة بين الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن اليمانى دور الإمارات المحورى فى تحالف دعم الشرعية باليمن والتضحيات التى قدمها أبناء الإمارات نصرة لأشقائهم فى اليمن.

ولفت الوزير اليمانى، إلى أهمية خلق تنسيق مشترك بين البلدين الشقيقين لإنجاح المهمة المشتركة المتمثلة بتحقيق النصر فى اليمن واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء السبب الأساسى للكارثة الإنسانية هناك والمتمثل بالانقلاب الحوثى على السلطة الشرعية بدعم من إيران.

ومن جانبه، أكد الوزير الجابر، على تلاحم وتعاضد الشعبين والقيادتين اليمنية والإماراتية ووحدة أهدافهما واستعداد الإمارات الدائم لتقديم الدعم والمساندة لليمن. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. مشايخ تهامة: ممتنون لدور التحالف بقيادة السعودية فى مساندة اليمن

صور.. وزير خارجية السعودية يبحث مع المبعوث الأممى الأوضاع فى اليمن

صور.. الإمارات تواصل حملتها لتوعية السكان بمخاطر الألغام غرب اليمن

اليمن

الامارات

العلاقات اليمنية الاماراتية

وزير الخارجية اليمنى




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة