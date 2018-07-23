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وزير الخارجية الفرنسى يزور ليبيا دعما لتنظيم انتخابات

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:39 ص
وزير الخارجية الفرنسى يزور ليبيا دعما لتنظيم انتخابات وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
أ ف ب
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توجه وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الاثنين، إلى ليبيا للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس الذى نص على تنظيم انتخابات فى ديسمبر 2018. والتقى لودريان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، قبل سلسلة اجتماعات مع مختلف الفاعلين السياسيين.

وكان لودريان شدد مساء الاحد فى تونس على ضرورة "نجاح العملية التى تم إقرارها فى اجتماع باريس" فى 29 مايو بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويريد الوزير الفرنسى الضغط من أجل تنظيم الانتخابات فى هذا الموعد. وأوضح مقربون منه "يجب الاستمرار فى الضغط مع من انخرطوا فى مسار (باريس) وتوسيعه ليشمل أخرين".

ويرى كثير من المراقبين أن الجدول المعلن مفرط فى الطموح بالنظر إلى الخصومات الميدانية وينصحون بالبدء بالعمل على استقرار الاقتصاد.

 

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فرنسا

وزير الخارجية الفرنسى

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