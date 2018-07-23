وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

رام الله (أ ش أ)

حذر الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى من خطورة سقوط أحد حجارة حائط البراق صباح اليوم الاثنين .. داعيا إلى ضرورة العمل الجاد والسريع لحماية المسجد الأقصى المبارك كمكان وقفى دينى حضارى تاريخى، فهذا التطور الخطير، يجب أن ينظر له بجدية بالغة.

وقال ادعيس، فى تصريح له اليوم، أن الحفريات الإسرائيلية التى يتم التحذير منها يوميا والتى تتم صباحا ومساء أسفل المسجد الأقصى وحوله ستكون لها انعكاسات حقيقية وخطيرة على بنيته وأسسه وأسواره التى أظهرت اليوم أحد النتائج التى قد تتطور لشيء أكثر خطورة وتشكل تهديدا لهذا المعلم الدينى الحضارى الذى يعمل الإسرائيليون لهدمه وإحلال هيكلهم المزعوم بدلا عنه.

وطالب اليونسكو للوقوف أمام هذا الحادث الخطير الذى يدعوهم لمتابعته والتدقيق فى مسبباته الحقيقية خاصة فى ظل القرار الأخير لها حول حماية البلدة القديمة فى القدس واعتبار حائط البراق مكانا خالصا للمسلمين.