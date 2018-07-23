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الإثنين، 23 يوليه 2018 07:00 ص
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هبوط اضطرارى لطائرة على متنها مديرة صندوق النقد الدولى فى الأرجنتين

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:25 ص
هبوط اضطرارى لطائرة على متنها مديرة صندوق النقد الدولى فى الأرجنتين مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد
(رويترز)
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أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرة تتبع الخطوط الجوية الأمريكية تحمل مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد هبطت اضطراريا فى الأرجنتين بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار إيزيزا ببوينس ايرس.

وذكرت صحيفتا كلارين ولا ناسيون المحليتان ومحطة (تي.إن) التلفزيونية أن الرحلة التى كانت فى طريقها إلى الولايات المتحدة تعرضت لانخفاض فى ضغط الكابينة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالى العاصمة الأرجنتينية فاضطرت للعودة إلى إيزيزا للهبوط.

وكانت لاجارد تزور الأرجنتين خلال مطلع الأسبوع لحضور اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية فى مجموعة العشرين. ولم يرد متحدث باسم صندوق النقد الدولى بعد على طلب للتعقيب. كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات مرتبطة بالحادث.

 


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هبوط اضطرارى

مديرة صندوق النقد الدولى

الأرجنتين

سقوط طائرة

مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد

كريستين لاجارد




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