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نيابة السلام تصرح بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم فى حريق شقة

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:26 م
نيابة السلام تصرح بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم فى حريق شقة حريق شقة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة السلام الجزئية، بدفن جثث ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم فى حريق شقة سكنية بدائرة القسم، وطلبت النيابة تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائى حول الواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بالسلام ، تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى الأماكن المجاورة، وتم عملية إخماد الحريق.
 
تبين مصرع 3 أطفال بسبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى انتقلت لمكان الحريق وأصدرت قرارها السابق.

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