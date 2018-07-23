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نقيب الصحفيين يطالب مرصد مجلس الوزراء بمتابعة الشائعات للرد عليها أولًا بأول

الإثنين، 23 يوليه 2018 06:00 ص
نقيب الصحفيين يطالب مرصد مجلس الوزراء بمتابعة الشائعات للرد عليها أولًا بأول عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن انتشار الشائعات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، شئ مقلق، مضيفا أن هذا الأمر مقصود و ممنهج ويجب أن يكون هناك آلية لرصد الشائعات و الرد عليها.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الفيس بوك أصبح فى منتهى الخطورة، نظرا لما يبث عليه من شائعات، مشددا على ضرورة أن يتابع المرصد التابع لمجلس الوزراء لرصد الشائعات أولا بأول للرد عليها.

ولفت عبد المحسن سلامة، إلى أن الفيس بوك ينشر اليأس والإحباط لدى المواطنين و ذلك من خلال الشائعات التى تبث عبره، مطالبا المواطنين بالتعامل بحذر مع ما يبث من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

 


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