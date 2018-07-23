video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موسى مصطفى موسى يكشف التفاصيل النهائية لتشكيل "ائتلاف المعارضة الوطنية"

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:00 ص
موسى مصطفى موسى يكشف التفاصيل النهائية لتشكيل "ائتلاف المعارضة الوطنية" موسى مصطفى موسى ، المرشح الرئاسى السابق
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، المرشح الرئاسى السابق ، ورئيس حزب الغد ، إنه اقترب من الانتهاء من وثيقة ائتلاف المعارضة الوطنية، الذى أعلن عنه الفترة الماضية ، وسيتم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الجارى، للانتهاء بشكل نهائى من الوثيقة الوطنية الخاصة بالائتلاف، لعرضها على النواب والسياسين والشخصيات العامة وأبناء الشعب المصرى.

وأضاف رئيس حزب الغد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الائتلاف لن يكون ائتلاف حزبى، ولكنه قاصر على أن تكون هناك وثيقة وطنية فقط على الاتفاق بين بنودها ليكون هناك تكتل وائتلاف يكون معارضة وليس من أجل المعارضة، بل يكون معارض لكل ما يعيق الدولة المصرية ومواجهة الشائعات التى تواجه المجتمع ويحاولون بثها فى المجتمع لأغراض شخصية.

وتابع "موسى" أن وثيقة الائتلاف ستشمل مراحل عديدة أولها أن يكون هناك جزء متعلق بالتصدى لأى أخطاء إدارية فى الدولة من أى مسئول تنفيذى من خلال التنسيق مع النواب الموجودين فى الائتلاف، ويتم حل أى مشاكل من خلال مقابلات تتم مع المسئولين وعرض الحلول، والجزء الثانى المشاركة فى كل المشروعات المطروحة فى الدولة من خلال المشاركة فى الفكر وعرض الاطروحات الجديدة من اجل عجلة التنمية ، والجزء الثالث متعلق بالتصدى لكل المترصدين من اعداء الوطن لكل ما يتم من إنجازات ويحاولن بث الشائعات والأكاذيب ضدها .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسى مصطفى موسى: نخاطب الكونجرس الأمريكى لفضح جرائم الإخوان وندعوهم لحظرها

موسى مصطفى موسى يسعى لتشكيل ائتلاف "المعارضة الوطنية".. رئيس حزب الغد: هدفنا مساندة الدولة والرئيس.. سأغير مفهوم المعارضة لدى المواطنين.. ونواب يدعمونها.. وكدوانى: خطوة فى الطريق الصحيح

برلمانى: ندعم ائتلاف موسى مصطفى موسى لمساندة الدولة ونتحفظ على اسمه

موسى مصطفى موسى: تشكيل أول ائتلاف معارض الأسبوع الجارى وسأغير مفهوم المعارضة

اخبار عاجلة

موسى مصطفى موسى

عاجل

اخبار مصر

حزب الغد




لا تفوتك
تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة