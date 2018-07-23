موسى مصطفى موسى يكشف التفاصيل النهائية لتشكيل "ائتلاف المعارضة الوطنية"

كتب محمود العمرى

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، المرشح الرئاسى السابق ، ورئيس حزب الغد ، إنه اقترب من الانتهاء من وثيقة ائتلاف المعارضة الوطنية، الذى أعلن عنه الفترة الماضية ، وسيتم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الجارى، للانتهاء بشكل نهائى من الوثيقة الوطنية الخاصة بالائتلاف، لعرضها على النواب والسياسين والشخصيات العامة وأبناء الشعب المصرى.

وأضاف رئيس حزب الغد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الائتلاف لن يكون ائتلاف حزبى، ولكنه قاصر على أن تكون هناك وثيقة وطنية فقط على الاتفاق بين بنودها ليكون هناك تكتل وائتلاف يكون معارضة وليس من أجل المعارضة، بل يكون معارض لكل ما يعيق الدولة المصرية ومواجهة الشائعات التى تواجه المجتمع ويحاولون بثها فى المجتمع لأغراض شخصية.

وتابع "موسى" أن وثيقة الائتلاف ستشمل مراحل عديدة أولها أن يكون هناك جزء متعلق بالتصدى لأى أخطاء إدارية فى الدولة من أى مسئول تنفيذى من خلال التنسيق مع النواب الموجودين فى الائتلاف، ويتم حل أى مشاكل من خلال مقابلات تتم مع المسئولين وعرض الحلول، والجزء الثانى المشاركة فى كل المشروعات المطروحة فى الدولة من خلال المشاركة فى الفكر وعرض الاطروحات الجديدة من اجل عجلة التنمية ، والجزء الثالث متعلق بالتصدى لكل المترصدين من اعداء الوطن لكل ما يتم من إنجازات ويحاولن بث الشائعات والأكاذيب ضدها .