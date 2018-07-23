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مقتل شخص وإصابة 25 فى حرائق الغابات باليونان

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:31 م
مقتل شخص وإصابة 25 فى حرائق الغابات باليونان جانب من حرائق الغابات
رويترز
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قالت أجهزة الطوارئ اليونانية اليوم الإثنين إن شخصا قتل وأصيب 25 آخرون فى حرائق غابات مستعمرة منذ ساعات فى أماكن مختلفة من البلاد.

وقال مسؤول كبير فى المركز الوطنى لخدمات الطوارئ الطبية فى تصريح للتلفزيون الرسمى إن ستة من المصابين على الأقل فى حالة خطيرة.

وذكرت خدمة مكافحة الحرائق أنها طلبت المساعدة من دول أخرى.

وقالت متحدثة باسم الخدمة "بسبب شدة الحرائق ومخاطرها تقدمنا بطلب عبر آلية الدفاع المدنى بالاتحاد الأوروبى للحصول على مساعدة دولية بأصول جوية وبرية".

وقطع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس زيارته للبوسنة بسبب الأزمة التى استنفدت قدرات اليونان فى مجال إطفاء الحرائق.

وقال تسيبراس "سنفعل كل ما نستطيع للسيطرة عليها". لكنه ألمح إلى أن اندلاع عدة حرائق فى وقت واحد تستلزم مزيدا من التدقيق.

وأضاف "أنا قلق من النشوب المتزامن للحرائق فى شرق أتيكا وغربها".

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحرائق.


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