معامل الحاسب الآلى تستقبل اليوم طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بـ5 كليات

كتب محمود راغب

تستقبل معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، الناجحين فى الثانوية العامة، لإجراء أعمال التنسيق وتسجيل الرغبات فى أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق، ذلك من خلال 19 معملا للحاسب الألى موزعة على مختلف كليات الجامعة لتغطى كافة المناطق الجغرافية.

وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب بـ19 معملا للحاسب الألى موزعة على 5 كليات، وهى كليات الحاسبات والمعلومات والبنات والهندسة والآداب والزراعة"، بالإضافة لمعمل للحاسب الألى بالمدينة الجامعية ، لإجراء أعمال التنسيق الإليكترونى وتسجيل الرغبات من خلال أكثر من 350 جهازاً للحاسب الألى ويقوم بالعمل عليها 120 متخصصا .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 78.05 % للشعبة العلمية و69.51 % للشعبة الأدبية.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.