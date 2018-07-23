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معامل التنسيق بالجامعات تبدأ استقبال طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:35 ص
معامل التنسيق بالجامعات تبدأ استقبال طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم تنسيق الجامعات - صورة أرشيفية
وائل ربيعى
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بدأت معامل الحاسب الآلى بالجامعات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، التى انطلقت أعمالها صباح اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث أنهت جامعات العاصمة استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال معامل الحاسب الآلى بها بالمجان.

 

وتوفر هذه المعامل، مجموعة كبيرة من الموظفين المؤهلين للإجابة عن استفسارات الطلاب المختلفة بخصوص عمليات التنسيق وتسجيل الرغبات، والتعامل مع أى طوارئ قد تشهدها الأجهزة أو موقع التنسيق الإلكترونى، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور.

 

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 78.05 % للشعبة العلمية و69.51 % للشعبة الأدبية.


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