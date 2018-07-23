مظاهرات حاشدة أمام مقر البرلمان البريطانى احتجاجًا على زيارة أمير قطر - صور

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نظم مئات البريطانيين اليوم الإثنين مظاهرات حاشدة أمام مقر البرلمان البريطانى وسط العاصمة لندن؛ احتجاجًا على زيارة أمير قطر تميم بن حمد للمملكة المتحدة حاليا .

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بزيارة أمير قطر، مرددين شعارات تتهم الدوحة برعاية الإرهاب واحتضان جماعة الإخوان الإرهابية وتستنكر المعاملة السيئة التى يلقاها العمال المهاجرين هناك.



مظاهرات ضد زيارة تميم فى بريطانيا



وقال الإعلامى والباحث السياسى المعتصم الحارث الضوى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قطر أصبحت دولة بوليسية تنتهك العديد من حقوق الإنسان وتلقى بالمعارضين خلف السجون، إضافة إلى سياساتها الخارجية ورعايتها للإرهاب، حيث تخطى حجم الأموال التى تدفعها للمنظمات الإرهابية مليار دولار، طبقا لإحصائيات رسمية نقلتها وسائل إعلام بريطانية.

وأضاف أن قطر أصبحت دولة منبوذة عن محيطها العربى والخليجى بسبب سياسات التدخل فى شؤون جيرانها واحتضانها للجماعات المتطرفة، مطالبا الحكومة البريطانية بإثارة قضايا حقوق الإنسان وتمويل الإرهاب مع ممثل النظام القطرى.



وشهدت المظاهرات محاولات من قبل أنصار النظام القطرى للاشتباك مع المتظاهرين قبل تدخل الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة تميم بن حمد للمملكة المتحدة بدأت أمس، ومن المقرر أن يلتقى خلالها بعض النواب فى البرلمان، إضافة إلى لقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى.



جانب من التظاهرات