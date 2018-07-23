مطار القاهرة يستقبل 17 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

كتب محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، 17 مصريا مرحلين من المملكة العربية السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، وتم ضبط 3 منهم لطلبهم فى تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.

وأفاد مصدر مطلع بالمطار، أن السلطات المعنية استقبلت 17 مرحلا من السعودية قادمين على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتشكيل فريق متخصص للعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وبمناقشتهم أقروا بأن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم لمخالفتهم لشروط الإقامة والعمل.

وأضاف المصدر، أنه بمراجعة مواقفهم الأمنية تبين طلب 3 منهم لتنفيذ أحكام بلغ مجموعها 7 فى قضايا وخيانة امانة وتم ترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لاتخاذ الإجراءات القانونية.