مصرع 4 أشخاص فى هجوم شنه مسلحون على مسجد شرقى أفغانستان

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم إثر قيام مسلحين بإطلاق النار على مصلين داخل مسجد بإقليم ننجرهار فى شرق أفغانستان.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين عن المتحدث باسم حاكم إقليم (ننجرهار) عطا الله خوجيانى قوله إن الهجوم الذى وقع مساء أمس فى منطقة "سورخ رود" أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم إمام المسجد.

ولم تعلن أى جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم إلا أن حركة طالبان ومسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى ينشطان فى شرق أفغانستان، خاصة فى إقليم ننجرهار.