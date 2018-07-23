مصرع موظف بالمعاش غرقا إثر سقوطه فى إحدى ترع البحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

لقى موظف بالمعاش مصرعه غرقا، إثر سقوطه فى إحدى ترع مركز المحمودية بالبحيرة.

وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المحمودية، من المستشفى العام، بوصول "السيد ح أ" 61 سنة، بالمعاش، ومقيم المنشية الجديده دائرة المركز جثه هامدة .

بتوقيع الكشف الطبى على الجثه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال شقيقه، قرر أنه أثناء قيام شقيقه المتوفى، بتركيب مصباح بعامود إنارة مجاور لترعه قرية الصفتى دائرة المركز، اختل توازنه وسقط بمياه الترعة وغرق، ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائياً، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.