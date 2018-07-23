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مصرع عامل صعقا بالكهرباء سقط عليه سلك كهرباء أثناء رى أرضه بطما سوهاج

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:45 ص
مصرع عامل صعقا بالكهرباء سقط عليه سلك كهرباء أثناء رى أرضه بطما سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول
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استقبلت مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، عاملا جثة هامدة على إثر صعق التيار الكهربائى له، عقب سقوط أحد أسلاك أعمدة الإنارة على الأرض، واصطدامه به، مما نتج عنه وفاته.
 
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بمصرع عامل صعقا بالكهرباء عقب سقوط أحد الأسلاك الكهربائية الهوائية عليه، أثناء ريه الأرض الزراعية.
 
وعلى الفور انتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما، والرائد محمد عبدالسلام معاون مباحث المركز، بوصول "محمود . ع" 38 سنة عامل، ويقيم بناحية الواقات دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء صعق كهرباء.
 
وبسؤال والده 70 سنة بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بري أرضه الزراعية، سقطت أحد أسلاك أعمدة الإنارة علي الأرض، واصطدمت به، مما نتج عنه وفاته، واتهم مسئولي الكهرباء المختصين بالقرية بالإهمال.
 
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3660 إداري المركز لسنة 2018، وبالعرض علي النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.
 
 

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