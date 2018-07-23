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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:48 م
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مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله بميت غمر فى الدقهلية

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:23 م
مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله بميت غمر فى الدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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لقى طفل بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر مصرعه، بعد سقوطة من على سطح منزلة بعد اختلال توازنه أثناء لهوه.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام بوصول الطفل "مازن م" 5 سنوات جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الحسيني رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبسؤال والده قرر بأنه حال لهو ابنه أعلى سطح الطابق الثانى اختل توازنه وسقط على الأرض، مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، ولاتوجد شبهة جنائية.


 
 
 

 
 
 

 


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