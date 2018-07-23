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مصرع شاب إثر سقوطه من سطح عقار أثناء حضوره عيد ميلاد فى دمنهور

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:27 ص
مصرع شاب إثر سقوطه من سطح عقار أثناء حضوره عيد ميلاد فى دمنهور جثة - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح عقار، مكون من 5 طوابق، أثناء حضور حفل عيد ميلاد صديقة بمنطقة الموقف الجديد بدمنهور.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام، بوصول "كريم ر م" 25 سنه حاصل على دبلوم جثة هامدة، إثر إصابته بكسور بالأطراف وجروح متفرقه بالجسم، وتوقف بعضلة القلب.   
 
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود كسور متعدده بالطرفين العلوين والسفلين، وجروح وسحجات بالنصف العلوى، إدعاء سقوط من أعلى ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمة.
 
وبسؤال والده "ر.م" 58 سنة بالمعاش، قرر أنه أثناء تواجد ابنه المتوفى على سطح عقار بالطابق الخامس بمنطقة الموقف الجديد، لحضور حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه، اختل توازنه وسقط أرضا وحدثت إصابته مما أدى لوفاته، ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
 
 

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