مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

لقيت سيدة مقيمة بمركز إبشواى بمحافظة الفيوم مصرعها، حيث صدمتها سيارة نقل أثناء دورانها للخلف، وتم نقل الجثة للمستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بوجود مصادمة ومتوفية بناحية أبو جنشو بمركز شرطة إبشواى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن السيارة رقم ف ب د 8431 نقل بمقطورة رقم 3114 فيوم قيادة عماد رجب محمد 38 سنة سائق ومقيم بشارع محرم بمنطقة دار رماد بمدينة الفيوم، اصطدمت صبرة ياسين محمد 55 سنة ربة منزل ومقيمة بندر إبشواى، وذلك أثناء دوران السيارة للاتجاه المعاكس فاصطدمت مقطورة السيارة بها أثناء سيرها مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها فى الحال.

وبسؤال نجل المتوفية ناصر شعبان 43 سنة عامل ومقيم ذات العنوان، أكد مضمون ما جاء بالفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث، وتم ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أكد ارتكابه الحادث دون قصد، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وقائدها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 10670 لسنة 2018 جنح مركز شرطة إبشواي وجار العرض على النيابة.