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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:54 م
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مصرع سائح وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق غارب ـ الزعفرانة

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:53 م
مصرع سائح وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق غارب ـ الزعفرانة حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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لقى سائح دنماركى الجنسية مصرعه، وإصابة سائحة دنماركية وسائق، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى سياحة كانت تقلهم وأخرى بطريق غارب الزعفرانة، وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج.

 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 70 طريق غارل الزعفرانة، بين سيارتين ملاكى.
 
على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع سائح دنماركى الجنسية فى العقد الثالث من العمر وإصابة سائحة أخرى بنفس العمر، بكسور فى الفقرات، وكدمات متفرقة، وكذلك إصابة سائق السيارة التى كانت تقلهم، وتم نقلهم جميعا لمستشفى غارب المركزى.
 

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