video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"مركز الملك سلمان للإغاثة" يكثف نشاطه الإنسانى فى سوريا واليمن

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:21 م
"مركز الملك سلمان للإغاثة" يكثف نشاطه الإنسانى فى سوريا واليمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

امتداداً لما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مشاريع فى عدة مجالات بسوريا واليمن، ينفذ المركز مشروعا يهدف إلى دعم العملية التعليمية فى عدد من مناطق الشمال السورى بعد تفقد المدارس المتضررة هناك؛ تمهيدًا لترميمها وتجهيزها بالأثاث اللازم لتكون مُهيَأة لاستقبال الطلاب.

يهدف المشروع إلى ترميم 20 مدرسة وتجهيزها بالأثاث اللازم وبمساحات صديقة للطفل، كما سيتم تزويد 100 ألف طفل في 320 مدرسة بحقيبة مدرسية تحتوى على أدوات ومستلزمات مدرسية فى كل فصل دراسي، ويعمل المركز على تطوير قدرات 525 من المعلمين والمعلمات عبر دورات تدريبية، وإجراء حملات توعوية فى المناطق المستهدفة لحث الطلاب للعودة إلى المدرسة وعلاج ظاهرة التسرب الدراسي.

وفى اليمن، وزع المركز 3000 كرتونة من التمر على النازحين فى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 18000 فرد، وهى ضمن مشروع توزيع 14230 كرتونة من التمر و20,000 سلة غذائية مخصصة للمحافظة. كما وزع المركز موادً إيوائية على 1742 نازحا من صنعاء إلى مأرب.

تأتى هذه الحملة فى إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمنى والتى بلغت حتى الآن 262 مشروعًا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز الملك سلمان يوفد فريقا لمتابعة المشروعات الإنسانية باليمن

مركز الملك سلمان يحتفل بتأهيل 27 طفلاً من المجندين والمتأثرين بالحرب فى اليمن

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق مبادرات لمساعدة ذوى القدرات الفائقة

السعودية والإمارات تواصلان إغاثة اليمنيين.. مركز الملك سلمان يوزع 27 طن مواد إغاثية بعدن

الملك سلمان

سوريا

اليمن

مركز الملك سلمان

اغاثة

مدارس




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة