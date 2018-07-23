"مركز الملك سلمان للإغاثة" يكثف نشاطه الإنسانى فى سوريا واليمن

كتب مصطفى عنبر

امتداداً لما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مشاريع فى عدة مجالات بسوريا واليمن، ينفذ المركز مشروعا يهدف إلى دعم العملية التعليمية فى عدد من مناطق الشمال السورى بعد تفقد المدارس المتضررة هناك؛ تمهيدًا لترميمها وتجهيزها بالأثاث اللازم لتكون مُهيَأة لاستقبال الطلاب.

يهدف المشروع إلى ترميم 20 مدرسة وتجهيزها بالأثاث اللازم وبمساحات صديقة للطفل، كما سيتم تزويد 100 ألف طفل في 320 مدرسة بحقيبة مدرسية تحتوى على أدوات ومستلزمات مدرسية فى كل فصل دراسي، ويعمل المركز على تطوير قدرات 525 من المعلمين والمعلمات عبر دورات تدريبية، وإجراء حملات توعوية فى المناطق المستهدفة لحث الطلاب للعودة إلى المدرسة وعلاج ظاهرة التسرب الدراسي.

وفى اليمن، وزع المركز 3000 كرتونة من التمر على النازحين فى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 18000 فرد، وهى ضمن مشروع توزيع 14230 كرتونة من التمر و20,000 سلة غذائية مخصصة للمحافظة. كما وزع المركز موادً إيوائية على 1742 نازحا من صنعاء إلى مأرب.

تأتى هذه الحملة فى إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمنى والتى بلغت حتى الآن 262 مشروعًا.