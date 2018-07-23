محكمة يونانية تقضى بسجن أوكرانيين اثنين لمدة 180 عاما بتهمة تهريب المهاجرين

كييف (أ ش أ)

أصدرت محكمة فى اليونان، حكما بالسجن لمدة 180 عاما على الأوكرانيين سرحى شفيوك، وهو موسيقى، وصديقه بترو ليتفينشوك بتهمة تهريب المهاجرين.

وذكر موقع يونيان الإخبارى الأوكرانى أن التهم الموجهة إلى الأوكرانيين هى عبور حدود دولة فى الاتحاد الأوروبى بشكل غير قانونى، ما يجعل الناس عرضة للخطر على متن قارب مكتظ ونقص المعدات المنقذة للحياة، فضلا عن أنه لم يكن لديهما أى وثائق تسمح باستخدام القارب.

ووفقا لوزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، يوجد حاليا حوالى 150 أوكرانيا فى السجون اليونانية أدينوا بنقل مهاجرين غير شرعيين .