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محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو المجيدة

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:42 ص
محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو المجيدة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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هنأ اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال محافظ كفر الشيخ فى بيان له اليوم إنه "يشرفنى وأجهزة وأبناء المحافظة،أن أتقدم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التى حققت إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وضربت أروع الأمثلة فى التلاحم بين الشعب المصرى وقواته المسلحة، مزودين بالعزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والإستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضى قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة ،داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والإزدهار ".

كما بعث محافظ كفرالشيخ، ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبرقيات تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهنأ رجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصرى الأصيل، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

كما هنأ محافظ كفرالشيخ، أهالى المحافظة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا، أن هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات فى العالم، التى غيرت وجه مصر الحضارى والتاريخى، دفاعا عن حرية الشعوب وحقها فى حياة حرة كريمة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، داعياً الله أن يحفظ مصر الكنانة، وقادتها، وأن يجعلها دائماً واحة الأمان.


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