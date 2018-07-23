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محافظ القليوبية يجتمع بمسئولى التعليم والمدن لتوصيل خدمة الإنترنت للمدارس

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:33 م
محافظ القليوبية يجتمع بمسئولى التعليم والمدن لتوصيل خدمة الإنترنت للمدارس اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم، اجتماعاً حضره وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، ومسئولى مديرية الأمن، ومديرى مركز معلومات الشبكات الأرضية، والطرق والمكتب الفنى، وذلك لعمل التنسيق الكامل بين جميع المسئولين، وذلك لضمان تنفيذ المسارات الخارجية والداخلية الخاصة بشبكة الإنترنت، وكذا تنفيذ الشبكات الداخلية بجميع فراغات المدارس التى تعمل بها مرحل الثانوى العام (حكومى).

وذلك من خلال التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، والهيئة العامة للأبنية التعليمية (فرع القليوبية)، ومسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ممثلا فى رؤساء الوحدات المحلية وجميع الإدارات المعنية لتسهيل مهمة الشركة المصرية للاتصالات، فى استخراج التراخيص والبدء فى أعمال الحفر فور الإنتهاء من توصيل خدمة الإنترنت إلى جميع المدارس الثانوية فى موعد أقصاه 1/ 8/ 2018 استعدادا للعام الدراسى القادم .

وشدد المحافظ على عمل برنامج الكروكيات وتحديد الشوارع وأطوالها، لمعرفة أماكن كابلات الغاز ومواسير الصرف الصحى، مطالبا بالتنسيق المستمر مع رؤساء المراكز وممثلى شركة الاتصالات لتسهيل تصاريح الحفر والتراخيص لضمان تيسير العمل بدقة وسرعة.

 


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