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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:55 م
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محافظ الدقهلية: رفع 1041 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:31 م
محافظ الدقهلية: رفع 1041 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات إزالة الإتربة من شوارع الدقهلية
الدقهلية – شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عن رفع 1041 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن الجمالية، حى شرق المنصورة، بلقاس، ميت غمر، المنصورة، وذلك من خلال حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، فى إطار الخطة المتكاملة للنظافة، ورفع القمامة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التى تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار إليها، شملت 65 طن الجمالية، 152 بحى شرق المنصورة، 119 طن بلقاس، 320 طن ميت غمر، 385 طن المنصورة، وتم رفع 180 متر أتربة بمركز المنصورة.

وفى مدينه الجمالية، فقد تم تركيب 6 كشافات ليد، وصيانة 14 كشاف أخرى، وفى ميت غمر تم تطوير وتجميل الجزر الوسطى والميادين، ورفع الأتربة بطريق الحاجبى والطريق السريع دقادوس، وصيانة 35 كشاف بقريه البوها.

وكلف الشعراوى، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، على أهمية المتابعة المستمرة، والعمل على تكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات، وتحسين مستوى النظافة بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهميه استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيراً إلى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة، وبالكميات التى تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية فى هذا المجال الحيوى الهام، الذى يمس حاجه يوميه دائمة للمواطنين وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (1)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية

 

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (2)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية 

 

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (3)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية 

 

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (4)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية 

 

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (5)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية 

 

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (6)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية 

 

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (7)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية

 

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (8)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية

 

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (9)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية 

 

حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية (11)
حملات نظافة ورفع قمامة وتركيب كشافات بشوارع الدقهلية 

 

 


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