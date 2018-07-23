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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:08 م
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محافظ البحر الأحمر: إنشاء 50 وحدة سكنية بقرية وادى الجمال بمرسى علم

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:32 م
محافظ البحر الأحمر: إنشاء 50 وحدة سكنية بقرية وادى الجمال بمرسى علم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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بدأت محافظة البحر الأحمر، فى إنشاء 50 وحدة سكنية جديدة بقرية وادى الجمال بمدينة مرسى علم.

وقال محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، فى بيان له اليوم الاثنين، إنه من المقرر الانتهاء من إنشاء الوحدات فى منتصف العام المقبل، موضحا أنه تم تجهيز كافة المعدات ومواد البناء اللازمة التى سيتم استخدامها لإنهاء هذه الوحدات فى الوقت المحدد لها، من أجل توفير السكن المناسب طبقاً لطبيعة المواطنين بالمنطقة.

وفى سياق متصل، أكد المحافظ عن تنفيذ خطة رصف لقرية أبوغصون بمدينة مرسى علم، تشمل كافة الطرق بالقرية مع رفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه، وبطول 4 كيلومترات، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية الرصف خلال النصف الأول من العام المقبل.

 


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