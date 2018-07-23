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الإثنين، 23 يوليه 2018 04:18 م
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محافظ أسوان يهنئ مدير مركز الشيخ زايد لاختياره ضمن 100 شخصية ساهمت فى نشر اللغة العربية

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:16 م
محافظ أسوان يهنئ مدير مركز الشيخ زايد لاختياره ضمن 100 شخصية ساهمت فى نشر اللغة العربية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان
أسوان ندى سليم
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قدم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، التهنئة للدكتور محمود فرج رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر ومدير مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين، لاختياره ضمن 100 شخصية ساهمت فى نشر اللغة العربية.

 

وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، أن هذا الاختيار كان بمثابة المثال المشرف لأبناء أسوان فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، موجهاً الدعوة له لتكريمه فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى يناير 2019.

 

وأكد المحافظ أن أسوان دائماً تزخر بالنماذج الناجحة من أبنائها الذين يثبتون جدارتهم وكفاءتهم فى كافة المجالات ، موضحاً أن تكريمهم فى المناسبات المختلفة يأتى عرفاناً وتقديراً لما حققوه من تفوق ونبوغ فى خدمة وطنهم مما يساهم فى إعلاء مكانة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية.

 


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