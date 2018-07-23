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مباحث الساحل تتحرى عن نشاط عاطل تخصص فى سرقة السيارات

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:00 ص
مباحث الساحل تتحرى عن نشاط عاطل تخصص فى سرقة السيارات سرقة السيارات - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الساحل الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لعاطل تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، وبيان وجود جرائم مماثلة من عدمهفيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "وليد ع د" 45 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "ضرب" أثناء شروعه فى سرقة السيارة رقم ن ص ل 495 ماركة تويوتا، ملك المواطن "إيهاب م ك" 43 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، بأسلوب "المغافلة" أثناء توقفها أمام الجراج سكن المجنى عليه، وبداخلها مفتاح التشغيل.

باستدعاء المجنى عليه اتهمه بشروعه فى سرقة السيارة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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