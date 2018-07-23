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لو بتفكر تنشئ حزب سياسى.. 9 شروط لازم تتعرف عليها

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:00 ص
لو بتفكر تنشئ حزب سياسى.. 9 شروط لازم تتعرف عليها المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس لجنة شئون الاحزاب
كتب مصطفى السيد
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وضع القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية عدة شروط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، وفيما يلى يرصد " اليوم السابع"، أبرز الاشتراطات التى نص عليها قانون الأحزاب.

1-  أن يكون للحزب أسم لا يماثله أو يشابه اسم حزب قائم.

2 - عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برنامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

3 - عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

4 - عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية

5 - عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى

6 - علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

7-  أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.

8- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية.

9- يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة  8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.

 

 


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