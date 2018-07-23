لأول مرة.. الصين تصدر عجلات قطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا

بكين(أ ش أ)

أعلنت شركة "ماقانج القابضة المحدودة" بالصين تصدير 160 عجلة صينية الصنع لقطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا.

وقالت الشركة –فى بيان لها اليوم الاثنين- إنها المرة الأولى التى يتم فيها تصدير عجلات قطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا، مشيرة إلى أن الاتفاق بين الشركة وشركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) تم إبرامه العام الماضى.

وتعد الشركة التى تأسست فى الخمسينات ومقرها "أنهوى" بشرق الصين، أول مصنع لعجلات القطارات بالصين، وصدرت منتجاتها لأكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم.