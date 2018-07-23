كل ما تريد معرفته عن التقديم للجامعات الخاصة × 13 معلومة

وائل ربيعى

يقدم "اليوم السابع"، أهم الإجراءات والخطوات لتقديم طلاب الثانوية العامة فى الجامعات الخاصة المختلفة، وكذلك الأوراق المطلوب استيفائها للتقديم بهذه الجامعات.

- تقدم للجامعة الخاصة التى ترغب فى الالتحاق بها.

- احصل على ملف التقديم بالجامعة مقابل 500 أو 600 جنيه.

- ستخضع لامتحان قبول ببعض الجامعات يقيس قدراتك باللغة الإنجليزية.

- لابد أن تكون مستوفيا للحد الأدنى للكلية التى تقدمت لها بالجامعة الخاصة.

- يمكنك التقديم فى أكثر من جامعة فى وقت واحد.

- هناك بعض الجامعات تطلب اختبار قدرات للالتحاق ببعض الكليات بها لابد أن تجتازه.

- عند تجاوز كل المراحل السابقة انتظر الموافقة النهائية على قيدك بالجامعة.

- إذا ما حصلت على الموافقة النهائية يمكنك تسديد أول دفعة من المصروفات وإثبات القيد بالجامعة.

- كن متابعا جيدا للمنح التى تقدمها الجامعات الخاصة للأوائل وغير القادرين وتعلنها من خلال المواقع الإخبارية.

- إذا كنت من أسر الشهداء فلك منحة مجانية للدراسة بأى جامعة خاصة تحتاجها.

- الأوراق المطلوبة "شهادة الثانوية العامة الأصلية، ونسختين "طباعة كمبيوتر" لشهادة ميلاد الطالب فى الشهر الذى يتم فيه التقديم.

- 6 صور شخصية مثل التى تقدم لاستخراج جواز السفر.

- نموذجى 2 و6 جند من مكتب التجنيد "للذكور فقط".