video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كل ما تريد معرفته عن التقديم للجامعات الخاصة × 13 معلومة

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:59 م
كل ما تريد معرفته عن التقديم للجامعات الخاصة × 13 معلومة تنسيق طلاب الجامعات 2018
وائل ربيعى
إضافة تعليق
يقدم "اليوم السابع"، أهم الإجراءات والخطوات لتقديم طلاب الثانوية العامة فى الجامعات الخاصة المختلفة، وكذلك الأوراق المطلوب استيفائها للتقديم بهذه الجامعات.
 
-         تقدم للجامعة الخاصة التى ترغب فى الالتحاق بها.
 
-         احصل على ملف التقديم بالجامعة مقابل 500 أو 600 جنيه.
 
-         ستخضع لامتحان قبول ببعض الجامعات يقيس قدراتك باللغة الإنجليزية.
 
-         لابد أن تكون مستوفيا للحد الأدنى للكلية التى تقدمت لها بالجامعة الخاصة.
 
-         يمكنك التقديم فى أكثر من جامعة فى وقت واحد.
 
-         هناك بعض الجامعات تطلب اختبار قدرات للالتحاق ببعض الكليات بها لابد أن تجتازه.
 
-         عند تجاوز كل المراحل السابقة انتظر الموافقة النهائية على قيدك بالجامعة.
 
-         إذا ما حصلت على الموافقة النهائية يمكنك تسديد أول دفعة من المصروفات وإثبات القيد بالجامعة.
 
-         كن متابعا جيدا للمنح التى تقدمها الجامعات الخاصة للأوائل وغير القادرين وتعلنها من خلال المواقع الإخبارية.
 
-         إذا كنت من أسر الشهداء فلك منحة مجانية للدراسة بأى جامعة خاصة تحتاجها.
 
-         الأوراق المطلوبة "شهادة الثانوية العامة الأصلية، ونسختين "طباعة كمبيوتر" لشهادة ميلاد الطالب فى الشهر الذى يتم فيه التقديم.
 
-         6 صور شخصية مثل التى تقدم لاستخراج جواز السفر.
 
-         نموذجى 2 و6 جند من مكتب التجنيد "للذكور فقط".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنسيق 2018.. تعرف على الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة × 10 معلومات

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

لطلاب المرحلة الأولى.. اعرف خطوات التسجيل على موقع التنسيق × 5 نقاط

الجامعات الخاصة

طرق التقديم بالجامعات الخاصة

التنسيق




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة