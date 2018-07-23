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الإثنين، 23 يوليه 2018 12:11 م
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كشف غموض مقتل ربة منزل بمزرعة دواجن بأبو حمص فى البحيرة

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:06 ص
كشف غموض مقتل ربة منزل بمزرعة دواجن بأبو حمص فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، واللواء محمد هندى مدير المباحث، من كشف غموض مقتل ربة منزل بمزرعة دواجن بأبو حمص.
 
 
واللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، تلقى اخطارًا من مركز شرطة أبو حمص ببلاغ "صفوت.س.ع" 35 سنة، صاحب مزرعة دواجن، ومقيم عزبة يونان التابعة لقرية طلمبات برسيق، يفيد بمقتل والدته "نجاة .س.ع" 49 سنة ، إثر قيام تجار دواجن بإصطدامها بسيارة أثناء فرارههم قبل سداد قيمة الفراخ.
 
 
توصلت تحريات المباحث الجنائية، إلى أن مرتكب الواقعة "س.ذ.س" 24 سنة، ومقيم بمصر القديمة ، كان قد تعرف صاحب مزرعة الدواجن على تجار عبر صفحات التواصل الإجتماعى، وعقب حضورهم وتحميل منتجات المزرعة من الفراخ قامو بالفرار بالسيارة، وحمولتها قبل دفع قيمة الدواجن، وأثناء محاولة المجنى عليها استيقافهم قامو بدهسها وفرو هاربين.
 
 
وبتقنين الإجراءات، و التنسيق مع الأمن العام، تم ضبط المتهمين، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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