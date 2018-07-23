video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قرقاش: قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج إلى الأسوأ

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:21 ص
قرقاش: قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج إلى الأسوأ أنور قرقاش
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، أن قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج إلى الأسوأ، بسبب الأساليب التى تتبناها وتمولها.

وكتب قرقاش عبر حسابه بموقع "تويتر" :"للأسف قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التى تبنتها ومولتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيدا عن الاحترام والمراعاة التى ميزت التعامل السياسى فى الخليج العربى، واليوم تعانى الدوحة كما عانا جيرانها من ممارساتها".

 تابع "ومصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديموقراطية وأنت لم تخض انتخابا يتيما؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟ وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم؟ المرتبك اكتشف متأخرا أن ثمن سياسته الغادرة باهض للغاية".

كتب فى تدوينة أخرى له :"ونحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا لا يسعنا إلا أن نقول انقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبنى الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكترونى، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك اختار دعم التطرف والإرهاب".

 

قرقاش
قرقاش

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرقاش: توجه سلطات الدوحة بمنع القطريين من الحج استمرار للتخبط بإدارة الأزمة

أنور قرقاش

قطر

الخليج

الارهاب

اخبار العرب




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة