قرقاش: قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج إلى الأسوأ

كتبت مريم بدر الدين

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، أن قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج إلى الأسوأ، بسبب الأساليب التى تتبناها وتمولها.

وكتب قرقاش عبر حسابه بموقع "تويتر" :"للأسف قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التى تبنتها ومولتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيدا عن الاحترام والمراعاة التى ميزت التعامل السياسى فى الخليج العربى، واليوم تعانى الدوحة كما عانا جيرانها من ممارساتها".

تابع "ومصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديموقراطية وأنت لم تخض انتخابا يتيما؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟ وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم؟ المرتبك اكتشف متأخرا أن ثمن سياسته الغادرة باهض للغاية".

كتب فى تدوينة أخرى له :"ونحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا لا يسعنا إلا أن نقول انقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبنى الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكترونى، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك اختار دعم التطرف والإرهاب".